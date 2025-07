PM que agrediu com soco e cabeçada oficial de Justiça, na Grande BH, é condenado

Daniel Vanderson do Nascimento, policial militar da reserva de 49 anos, foi condenado a dois anos e nove meses de reclusão em regime aberto por agredir a oficial de justiça Maria Sueli Sobrinho durante o cumprimento de uma intimação em Ibirité, na Grande BH, no dia 8 de março. O crime resultou em lesões confirmadas por exame médico. Maria Sueli, em 18 anos de profissão, nunca havia sido alvo de violência, ressaltando o impacto psicológico da agressão. A defesa alegou falta de intenção criminosa e pediu análise na Justiça militar. O alvará de soltura foi expedido após decisão judicial.



