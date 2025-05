Polícia apreende bombas e torcedores em brigas registradas antes do clássico na Grande BH

Ao menos duas brigas entre torcidas do Cruzeiro e do Atlético foram registradas antes do clássico deste domingo (18), em Belo Horizonte e na região metropolitana.



No bairro Inconfidentes, na região Noroeste da capital mineira, um vídeo mostra uma vítima fugindo enquanto apanha. Os agressores sobem a rua correndo, com um pedaço de pau nas mãos e batem diversas vezes no jovem que corre para escapar. Instantes depois, todos voltam, entram nos carros estacionados e tentam fugir, mas são contidos pela Polícia Militar.



Nos veículos, os militares encontraram foguetes, bombas e o bastão de madeira usado para agredir a vítima. O material e os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil noroeste. A vítima agredida foi socorrida com lesões leves e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Terezinha, na região da Pampulha.



Em Ibirité, na região metropolitana, uma denúncia levou a polícia até um ponto onde integrantes de torcidas do Atlético e do Cruzeiro planejavam se enfrentar.