Polícia apreende duas toneladas de maconha em uma carreta bitrem, em Pará de Minas (MG)

Uma operação conjunta das Polícias Militares de Minas Gerais e Mato Grosso resultou na apreensão de quase duas toneladas de maconha em Pará de Minas, que fica a 90 km de Belo Horizonte. De acordo com a PM, a droga estava em uma carreta bitrem, contendo 1748 tabletes rotulados com a imagem do narcotraficante Pablo Escobar. O motorista, de 30 anos e sem antecedentes, foi preso. Ele afirmou que receberia 100 mil reais pelo transporte. O veículo saiu de Rondonópolis, foi monitorado em Uberlândia, e seu destino final era Pará de Minas.



