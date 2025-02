Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de adolescente em Ribeirão das Neves (MG)

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Sthefany Vitória Teixeira, uma adolescente de 13 anos que desapareceu no início do mês em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela saiu de casa para encontrar uma amiga, mas foi encontrada morta dias depois, em uma área de mata.



João das Graças Pachola, de 54 anos, foi indiciado pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Durante a prisão, ele confessou ter matado Sthefany. Imagens de câmeras de segurança ajudaram nas investigações, que levaram à prisão do suspeito.



O caso foi encaminhado ao Ministério Público, e a Justiça aguarda o resultado dos exames do IML, que podem esclarecer se a adolescente foi vítima de abuso sexual. Caso o abuso seja confirmado, o Ministério Público poderá incluir mais uma acusação na denúncia.