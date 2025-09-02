Polícia Civil descobre fábrica clandestina de com 10 toneladas de sabão em pó na Grande BH

A Polícia Civil encontrou uma fábrica clandestina de sabão em pó em Juatuba, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A descoberta foi feita durante uma investigação de caminhões suspeitos de transportar drogas. Foram localizadas aproximadamente 10 toneladas de insumos usados para fabricação de sabão em pó de marca reconhecida. No local, além dos produtos, foram encontradas caixas vazias onde seriam enviados os produtos falsificados. A ocorrência foi entregue pelo Denarc (Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico) na Delegacia Regional de Juatuba. Baixe o app aqui!