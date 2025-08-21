Logo R7.com
Polícia descobre laboratório de cocaína em Belo Horizonte e realiza prisões

Polícia apreendeu 1.216 pinos de cocaína e quase 1 kg da droga não embalada

MG no Ar|Do R7

A polícia encontrou um laboratório improvisado para fabricação de cocaína no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nélio Ribeiro da Cruz foi preso após uma denúncia anônima. No local, foram encontrados liquidificadores e peneiras. A polícia apreendeu 1.216 pinos de cocaína e quase 1 kg da droga não embalada. Em outra ação no bairro São Lucas, um adolescente foi detido com cocaína e uma submetralhadora após investigações relacionadas a publicações em redes sociais.

