Polícia descobre laboratório de cocaína em Belo Horizonte e realiza prisões

A polícia encontrou um laboratório improvisado para fabricação de cocaína no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nélio Ribeiro da Cruz foi preso após uma denúncia anônima. No local, foram encontrados liquidificadores e peneiras. A polícia apreendeu 1.216 pinos de cocaína e quase 1 kg da droga não embalada. Em outra ação no bairro São Lucas, um adolescente foi detido com cocaína e uma submetralhadora após investigações relacionadas a publicações em redes sociais.



