Polícia desmantela desmanche de motos e prende suspeito em casa em Belo Horizonte

A polícia prendeu um homem em uma casa usada como desmanche de motos no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, após rastrear uma moto furtada no Centro da capital mineira. As autoridades localizaram peças de motocicletas desmontadas na residência. O suspeito confessou que atuava em parceria com outro homem, responsável pelo furto de motos, que ainda está foragido. Todo o material foi apreendido, e o caso segue sob investigação.



