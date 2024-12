Polícia francesa faz buscas por fotógrafo mineiro desaparecido há mais de uma semana em Paris

Seguem as buscas pelo fotógrafo mineiro que está desaparecido na França há mais de uma semana. Flávio de Castro havia viajado a trabalho e não embarcou no voo de volta para o Brasil. O sócio dele conversou com a equipe da Record Minas, e contou sobre as buscas feitas pela polícia francesa.



Veja a matéria completa no vídeo acima.