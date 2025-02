Polícia investiga assassinato de dois homens com mais de 30 tiros em Betim (MG)

Dois homens foram assassinados a tiros no bairro Granja São João, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, as vítimas foram atingidas por vários disparos, principalmente na cabeça. Apenas um dos homens foi identificado: Elimar Silva Rodrigues, de 33 anos. Segundo parentes, Elimar trabalhava com serviços diversos, era casado e tinha dois filhos. A polícia investiga o crime. Veja a reportagem completa no vídeo acima.