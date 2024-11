Polícia investiga caso de racismo em bar de BH: “Preto tem que entrar no chicote”

A Polícia Civil vai apurar o crime de racismo em um bar na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um funcionário do estabelecimento gravou e postou nas redes sociais um vídeo em que critica a lei que colocou fim a escravidão no país e ainda diz que pessoas negras merecem apanhar.



Nas imagens, Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, diz que pessoas negras "têm que tomar água do vaso", entre outras ofensas. Conforme o Banco Nacional de Medidas Penais e Priões (BNMP), há dois mandados de prisão em aberto contra Alessandro Pereira de Oliveira.



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Alessandro tem quatro passagens pelo sistema prisional, que estava de saída temporária, mas não retornou no prazo determinado. Agora ele foi registrado como fugitivo por abuso de confiança e, desde março deste ano, tem um mandado de prisão em aberto.



Veja mais informações no vídeo acima.