Polícia investiga feminicídio após mulher ser encontrada morta com marcas de violência em MG

O corpo de uma mulher de 26 anos foi encontrado com marcas de violência em casa em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A principal suspeita é de feminicídio. A vítima foi identificada como Gabriela Barbosa dos Santos.



De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado pelo cunhado da vítima. O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, um homem de 28 anos, que é considerado foragido. O pai dele contou aos militares que viu o casal brigando na noite anterior ao crime.



Em dezembro do ano passado, Gabriela registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. Uma equipe da Polícia Militar de prevenção esteve com a vítima, mas ela recusou o acompanhamento policial, temendo novas ameaças e agressões.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.