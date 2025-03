Polícia investiga jovem assassinado a tiros em Ribeirão das Neves (MG)

A Polícia Civil investiga a morte de Kaique Júnio Gonçalves Ferreira, de 20 anos, assassinado em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram de carro e começaram a atirar em direção à vítima, que foi atingida enquanto estava no meio da rua. De acordo com a polícia, o suspeito possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil informou que abrirá um inquérito para investigar as causas e a autoria do crime. Veja a reportagem completa no vídeo acima.