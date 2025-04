polícia localiza e prende suspeito de matar mulher a tiros na frente da filha em bh

Foi preso, na noite desta quinta-feira (10), o homem suspeito de assassinar Núbia Pereira Mendonça, de 32 anos, a tiros, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por uma briga entre a vítima e a esposa do suspeito.



Núbia foi morta com três tiros na porta de casa. O corpo dela foi encontrado caído na sala, enquanto a filha, de apenas 3 anos, chorava no quarto. De acordo com a polícia, Núbia estaria enviando mensagens à esposa de Diogo Tiokin, sugerindo que os dois mantinham um caso. Incomodado, ele teria ido até a casa da vítima tirar satisfações e cometeu o crime.



Durante a operação, além de Diogo, os militares prenderam outras duas pessoas. Guilherme, que já havia sido detido como coautor do crime, mas foi solto, e um terceiro jovem, que levava comida para os dois.



