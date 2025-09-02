Polícia Militar apresenta balanço da operação Agosto Lilás que combate a violência doméstica

A Polícia Militar de Minas Gerais divulgou o balanço da operação Agosto Lilás, que combate a violência doméstica, com 5 mil ações realizadas e 432 prisões relacionadas à violência doméstica. Do total, 198 tinham mandados de prisão em aberto e cinco eram menores. Durante a operação, foram apreendidas doze armas de fogo. A corporação destaca a importância da denúncia para prevenir o aumento dos casos de violência contra as mulheres.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!