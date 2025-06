Polícia Militar de Minas Gerais comemora 250 anos com evento em Belo Horizonte

A Polícia Militar de Minas Gerais celebrou seus 250 anos com um evento, na tarde dessa segunda-feira (9), na Praça da Liberdade, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Durante a cerimônia, houve desfiles das tropas e a entrega da Medalha Alferes Tiradentes para cerca de 180 agraciados, incluindo policiais e personalidades que contribuíram para a segurança pública. O coronel Carlos Frederico Otoni Garcia discursou ao lado do governador Romeu Zema. Criada em 1775, a corporação visava garantir a ordem na Capitania de Minas Gerais. A cerimônia destacou a importância da Capelania Universal nas Forças Policiais, que fornece apoio espiritual, e os avanços tecnológicos como o sistema Helios e o reconhecimento facial, que já resultaram em 500 prisões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!