Polícia Militar de Minas Gerais usará reconhecimento facial no Carnaval de BH

A Polícia Militar de Minas Gerais vai começar a utilizar câmeras de reconhecimento facial em grandes eventos, com o Carnaval de Belo Horizonte sendo o primeiro a contar com essa tecnologia. Desenvolvida pelo Centro de Inteligência da PM, as câmeras estarão instaladas em totens de monitoramento e drones, permitindo a identificação de indivíduos, mesmo em fantasias, a até 4 quilômetros de distância.



O sistema realiza consultas em tempo real e pode identificar se o cidadão possui alguma condenação ou mandado de prisão em aberto, incluindo casos de outros estados. O sistema já está em fase de testes na capital mineira há quase duas semanas, e, durante esse período, 116 pessoas foram presas. Segundo o governo, a taxa de acerto do sistema foi de 93%. O uso da tecnologia não está restrito ao Carnaval e pode ser expandido para outros eventos no futuro.