Polícia Militar prende jovens suspeitos de tráfico e homicídio em Belo Horizonte

Quatro jovens foram presos em uma operação da Polícia Militar na região leste de Belo Horizonte. Um deles é suspeito de matar um homem no bairro Paulo VI, em uma disputa por ponto de tráfico de drogas. Na ação, foram encontradas três pistolas nove milímetros, maconha e cocaína. Os presos, com idades entre 18 e 22 anos, são considerados perigosos e estão envolvidos em conflitos com facções rivais. A polícia investiga se uma das armas foi utilizada no homicídio registrado por câmeras de segurança, onde a vítima foi cercada e baleada. Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados e presos.



