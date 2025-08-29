Polícia prende dois homens e apreende adolescentes suspeitos de roubar celulares na Grande BH

Dois homens foram presos e três adolescentes apreendidos suspeitos de roubar celulares durante um show que comemorava o aniversário de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante o assalto, as vítimas foram agredidas com pedaços de madeira e sofreram diversas ameaças. Elas só conseguiram fugir quando uma viatura da Polícia Militar se aproximou do local.