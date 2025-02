Polícia prende homem que assaltou motorista de ônibus após rastrear celular em BH

Uma motorista de ônibus foi vítima de assalto no bairro Nova Granada, na região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (11). A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu o criminoso, Huan Morato Gomes, de 34 anos, após rastrear o celular roubado.



Durante a prisão em flagrante, a PM encontrou com Huan o dinheiro levado da vítima, o celular roubado e uma réplica de arma usada no assalto. O suspeito confessou o crime à polícia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.