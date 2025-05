Polícia prende homem suspeito de atacar vizinha com golpes de facão em Ibirité (MG)

Um homem foi preso após atacar a vizinha com golpes de facão, em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a vítima, os desentendimentos entre os dois começaram há três anos, com provocações como interferências no aparelho de som da vítima e agressões ao animal de estimação dela. Mesmo ferida, a mulher, de 44 anos, conseguiu pedir ajuda e vizinhos acionaram a polícia.



O agressor, de 50 anos, foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde confessou o ataque, mas negou ter a intenção de matar a mulher.



A vítima, atingida no abdômen, recebeu atendimento médico e está fora de perigo.



