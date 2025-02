Polícia prende homem suspeito de estuprar e manter companheira em cárcere privado em MG

Um homem, de 39 anos, foi preso em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de estupro e cárcere privado da companheira, de 42 anos. A vítima foi encontrada pedindo socorro com seus dois filhos.



Segundo o boletim de ocorrência, a mulher vivia sob ameaças de morte do marido há cerca de um ano. O homem, que é usuário de drogas, utilizava uma arma e um cão pitbull para mantê-la em cárcere privado. Além disso, ele a obrigava a tomar remédios para dormir e abusava sexualmente da vítima, chegando a gravar os atos com uma câmera.



A prisão do suspeito ocorreu após a polícia encontrar drogas, uma réplica de arma e diversos pen drives em sua posse. Ele foi conduzido para a Delegacia de Ibirité, onde o caso será investigado. Veja a reportagem completa no vídeo acima.