Polícia prende irmãos suspeitos de roubar carro de mulher grávida em Santa Luzia (MG)

Dois irmãos, de 18 e 21 anos, são suspeitos de roubar um carro, na noite dessa terça-feira (17), em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, uma mulher grávida que estava com o filho de cinco anos, conseguiu chamar a polícia após o roubo. Durante a fuga, um dos homens foi baleado pela polícia quando fez um movimento suspeito. A perseguição se estendeu por quase 5 km. Ambos os irmãos têm uma extensa ficha criminal, com passagens anteriores por tráfico, furto e roubo.



