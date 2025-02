Polícia prende suspeito de assalto que atirou na própria perna em BH

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de assaltar uma loja de roupas no Bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte. O crime foi flagrado por um circuito de segurança, que registrou o momento em que um dos assaltantes disparou um tiro na própria perna enquanto realizava o roubo.



A vítima, o vendedor da loja, acionou a polícia e relatou que o suspeito entrou no estabelecimento apontando a arma e anunciando o assalto. Com as imagens de segurança, os policiais conseguiram identificar um dos envolvidos e seguiram até a casa do criminoso em Contagem. O homem, de 22 anos, foi preso em flagrante. Parte dos itens roubados da loja foi recuperada com ele. Veja a reportagem completa no vídeo acima.