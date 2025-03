Polícia prende suspeito de roubar correntinha de ouro de idosa em bairro nobre de Belo Horizonte

O homem suspeito de roubar a correntinha de ouro de uma idosa, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso em Nova Serrana, a 123 km da capital mineira.



O crime aconteceu no dia 07 de março. Imagens do circuito de segurança de um condomínio registraram a ação violenta do criminoso, que derrubou a vítima no chão. Além do suspeito, é possível notar a presença de um comparsa, que avalia a situação de longe.



O homem estava escondido em uma casa no bairro São Geraldo. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos militares. Ele tem outros registros policiais por furto e roubo.



A idosa, de 67 anos, teve escoriações e ferimentos no pescoço, mas recusou atendimento médico.



