polícia prende trio que roubava e adulterava veículos de luxo em mg

Três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no furto de carros e caminhonetes de grande porte. Os veículos, roubados em São Paulo, foram localizados na região metropolitana de Belo Horizonte, onde passavam por adulteração com equipamentos sofisticados.



A Polícia Militar chegou aos suspeitos após uma investigação conduzida pelo setor de inteligência. Segundo os militares, todos os detidos já tinham passagens pelo mesmo tipo de crime e confessaram participação no esquema.