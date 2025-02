Polícia prende trio que roubou carga e fez motorista refém em BH

Três homens foram presos após roubarem uma carga de cigarros no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. Com eles, a polícia encontrou uma arma, um carro clonado e uma moto. O motorista da van foi feito refém durante a ação. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2024, foram registrados 12.179 roubos de carga, incluindo o caso do motorista da van, o que representa uma média de 33 roubos por dia.