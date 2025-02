Polícia procura homem suspeito de estuprar mulher com deficiência intelectual em MG

A Polícia Militar está à procura de um homem suspeito de estuprar uma mulher com deficiência intelectual em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu no bairro Cristina, neste sábado (15).



Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha viu o momento em que o homem saiu de um terreno baldio acompanhado da mulher, que aparentava estar psicologicamente abalada. A vítima, uma mulher de 28 anos, contou aos militares que o suspeito roubou seu celular, mas não quis relatar o estupro. No entanto, a irmã da vítima confirmou o abuso sexual, afirmando que a mulher ficou uma hora sob domínio do homem.



Imagens de câmeras de segurança da região ajudaram a identificar o suspeito, que segue foragido. A vítima foi encaminhada para o hospital. A Polícia Civil investiga o caso e a expectativa é que o suspeito seja capturado em breve.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.