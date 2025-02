Polícia procura motorista que fugiu após atropelar adolescente e criança em BH

A polícia tenta descobrir quem é o homem que atropelou uma criança e um adolescente em Belo Horizonte. O suspeito fugiu sem prestar socorro. As vítimas, de cinco e 13 anos, estavam de bicicleta, indo para a escola. Elas foram atendidas no hospital e já estão em casa. O caso aconteceu no bairro São João Batista, na região de Venda Nova.



As vítimas são tio e sobrinho. Segundo o adolescente, o motorista estava em alta velocidade e atingiu as vítimas por trás. “Eu só escutei o estrondo do barulho. Na hora, só deu tempo de segurar o menino. Tá ardendo um pouco, tá doendo um pouco. Eu desesperei, meu sobrinho tava chorando, achei que ele tinha machucado. Nem para o cara parar, pelo menos”, explicou o Claúdio.



