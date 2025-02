Polícia procura mulher suspeita de disparar tiros durante briga em bar de BH

Neste domingo (2), Uma briga em um bar no bairro União, na região nordeste de Belo Horizonte, terminou com disparos de arma de fogo feitos por uma mulher neste domingo (02). Segundo testemunhas, ela tentou controlar o tumulto com os tiros e fugiu do local após o ocorrido. A suspeita ainda não foi encontrada pelas autoridades. O incidente foi registrado por frequentadores do estabelecimento e de bares próximos, que testemunharam a confusão e os disparos. A autora dos tiros ainda não foi identificada.