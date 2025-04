Polícia recupera celulares furtados durante show de Gusttavo Lima em BH

A Polícia recuperou 11 celulares furtados durante o show do cantor Gusttavo Lima, no Mineirão, neste sábado (26), em Belo Horizonte. Dois homens, de 30 e 25 anos, foram presos na região leste da cidade com os aparelhos e outros itens, como chaves de fenda, que podem ser produtos de furto. Uma das vítimas reconheceu um dos celulares. Os suspeitos tentavam impedir o rastreamento dos dispositivos com papel alumínio. Este tipo de crime é comum em eventos, onde criminosos aproveitam distrações para furtar objetos pessoais.



