Polícia reforça patrulhamento no bairro Taquaril após confrontos entre facções, em BH

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, após uma série de confrontos entre grupos criminosos. Nas últimas semanas, homicídios e prisões de suspeitos acenderam o alerta das autoridades sobre uma possível guerra pelo controle do tráfico de drogas. Durante uma das ações, dois homens foram presos e outros dois continuam foragidos. Armas e drogas com referências ao Comando Vermelho, facção do Rio de Janeiro, foram apreendidas. Apesar dos indícios, a PM afirma que não há confirmação de atuação estruturada da facção no aglomerado. A operação na região seguirá por tempo indeterminado.



