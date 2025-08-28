Policiais civis e despachantes são condenados por esquema de corrupção no Detran-MG

Quinze pessoas foram condenadas por participação em um esquema de corrupção no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran). Entre os réus estão policiais civis e despachantes de veículos. As penas somam mais de 211 anos de prisão, com multas que chegam a quase R$ 785 mil. Além disso, os condenados terão que pagar R$ 200 mil por danos morais coletivos, e os policiais civis perderam os cargos.



De acordo com as investigações, o grupo recebia propina para testar falsamente vistorias, agilizar a emissão de documentos e permitir emplacamentos e lacrações fora do Detran.



