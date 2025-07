Policial Militar é condenado a 19 anos de prisão por matar homem após discussão em lava a jato

O policial Vanderson de Oliveira Pedroso foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado do técnico de mineração Joaquim Aleixo Sabino, em janeiro de 2022. O incidente ocorreu em um lava-jato no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, após uma discussão. Joaquim não resistiu aos ferimentos e faleceu após quatro dias internado. Testemunhas afirmam que o policial, que estava de folga, parecia estar sob influência de álcool. A defesa da vítima aguarda o trânsito em julgado para que o policial perca seu cargo.



