Policial militar é condenado por matar homem a tiros durante abordagem na Grande BH

O Policial Militar que matou um homem, de 29 anos, durante uma operação na Vila Barraginha, em Contagem, foi condenado por seis anos e três meses, nesta quinta-feira (03).



O acusado foi condenado por quatro votos a três por homicídio simples e vai cumprir pena em regime inicial semiaberto. Antes do julgamento, já havia ocorrido um sindicância administrativa e um inquérito policial militar e em ambos os casos ele foi absolvido.



Na sentença, a Justiça comum deixou de decretar a perda do cargo do policial por considerar que, mesmo que o policial tenha agido errado, esse foi um fato isolado em toda sua carreira policial, além de destacar que a distinção era complexa, por se tratar de uma abordagem tumultuada e em uma zona quente de criminalidade e especialmente uma ocorrência de nível três.



O caso aconteceu em julho de 2002. Na época do crime, a PM informou que Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, teria resistido à abordagem e tentado tomar a arma do militar. Vídeos que constam no relatório da Polícia Civil não comprovaram essa versão e não mostram a tentativa de pegar o revólver.



