Policial Militar salva bebê de três meses que não conseguia respirar

Um bebê, de apenas três meses, foi salvo por um militar do 41º Batalhão, no Barreiro, em Belo Horizonte. A criança não conseguia respirar e foi levada pelos pais até o Batalhão.



O Sargento Davidson Cássio Santos fez as manobras até a respiração do bebê ser normalizada. Apesar do susto, deu tudo certo e a família voltou para casa agradecida pela ajuda.



Veja o momento das manobras no vídeo acima.