Porteiro conta como impediu adolescente de fugir com celular de moradora em BH

Adolescente foi apreendido em flagrante; faca foi recolhida pela PM e o celular foi devolvido à dona

MG no Ar|Do R7

No Belvedere, em Belo Horizonte, um porteiro impediu o roubo de um celular ao imobilizar um adolescente de 14 anos. A mulher distraída na calçada foi surpreendida pelo ladrão, que foi detido pelo porteiro após luta corporal. O jovem ameaçou o porteiro, dizendo que faria pior na próxima vez. A polícia chegou em seguida, apreendendo o adolescente e devolvendo o celular à vítima. O porteiro, já vítima de roubo, expressou satisfação por ajudar alguém em uma situação semelhante.

