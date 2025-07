Praça do Confisco, em BH, recebe RECORD nos Bairros com serviços e atrações musicais

A Praça do Confisco receberá a RECORD dos Bairros no dia 19 de julho, das 8h às 12h. O projeto oferecerá serviços como a emissão de certidões, cortes de cabelo e testes de glicemia. Haverá também vagas de emprego e sorteios. Apresentadores da ** RECORD ** estarão presentes junto com atrações musicais. Um espaço especial para crianças será disponibilizado pelo Sesc. A participação é gratuita.



