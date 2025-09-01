Praça do Papa reabre na região Centro-Sul de BH com atraso de oito meses na obra

Após um ano e meio fechada para reforma, a primeira etapa da Praça Israel Pinheiro, popularmente conhecida como "Praça do Papa", foi entregue no sábado (30). A obra em um dos pontos mais visitados da capital mineira começou em fevereiro de 2024. O prazo para a conclusão era dezembro do mesmo ano, mas isso não aconteceu. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra de revitalização teve atraso devido à necessidade de seguir regras de preservação das características originais da construção, tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O investimento foi de R$ 11 milhões. O trecho liberado para a população foi de 3.500 metros quadrados.



