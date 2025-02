Praça vira lixão a céu aberto e gera revolta entre moradores de Santa Luzia (MG)

A praça no bairro Morada do Rio, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, está completamente abandonada e em péssimas condições de uso. O local, que já foi uma conquista dos moradores há cerca de 10 anos, agora está tomado por lixo, mato alto, insetos e animais peçonhentos. A situação preocupa os moradores, que, além de enfrentar a falta de limpeza, também estão expostos aos riscos de saúde e segurança. Veja a reportagem completa no vídeo acima. Antes, um ponto de lazer e convivência, a praça agora não oferece mais condições para a comunidade, e os moradores pedem urgência nas providências para restaurá-la e devolvê-la ao seu propósito original.