Prazo expira e construtora não entrega apartamentos em BH

Famílias que compraram imóveis na planta no bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, ainda não receberam os apartamentos. O prazo para entrega, que venceu em julho do ano passado, não foi cumprido pela construtora. Segundo os compradores, o contrato com a construtora estabelecia que o imóvel seria entregue em meados de 2024, com a possibilidade de prorrogação por até 180 dias corridos. No entanto, o prazo já passou e os apartamentos ainda não foram entregues. Veja a reportagem completa no vídeo acima.