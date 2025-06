Prefeito de Belo Horizonte está em voo de volta para o Brasil e chega nesta tarde em MG

O conflito entre Hamas /"> Israel e Irã chega ao sexto dia, nesta quarta-feira (18), com ao menos 224 mortos no Irã e 24 em Israel desde sexta-feira (13), segundo governos locais. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, está retornando ao Brasil após visitar Israel durante a escalada dos ataques. Damião e outros políticos brasileiros foram retirados da zona de guerra na segunda-feira e devem chegar a Belo Horizonte após passarem por Cabo Verde e Natal. Em vídeo recente, Damião relatou que a viagem foi tranquila e sem ocorrências desde a saída de Israel.



