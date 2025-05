Prefeitura de BH autoriza venda de cerveja em bancas de jornais

A prefeitura de Belo Horizonte autorizou as bancas de jornais a venderem cerveja em lata e em garrafa long neck. Esta novidade agradou os comerciantes, que enfrentam desafios com a digitalização dos veículos de comunicação. Um comerciante comentou: "Vai chamar mais clientes, o cara está chegando do serviço, vai querer tomar uma cervejinha, vai ajudar bastante." Com isso, as bancas se transformam em verdadeiras lojas de conveniência, ampliando as opções de produtos. Desde 2010, é permitida a venda de água, sucos e refrigerantes, mas a inclusão das cervejas representa um novo fôlego para as 509 bancas cadastradas na cidade.



