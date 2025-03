Presos em briga durante bloco de Carnaval acusam polícia de truculência em Juiz de Fora (MG)

Três pessoas foram presas em um bloco de carnaval em Juiz de Fora, cidade da zona da mata mineira a 283 km de Belo Horizonte, neste sábado (1°). Duas seriam organizadoras do evento. De acordo com a PM (Polícia Militar), as três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de incitação à violência, ameaça, desacato, resistência, arrebatamento de presos e agressão.



Ainda de acordo com a corporação, os militares foram acionados após denúncia de que uma pessoa armada estava causando confusão na praça Antônio Carlos, onde havia o desfile de um bloco.



Ao tentar prender o suspeito, os policiais afirmam que um grupo de foliões tentou impedir a ação de forma violenta. Na versão da PM, os militares reagiram com uso de força física em legítima defesa.



Durante essa confusão, o suspeito que estaria armado conseguiu fugir. Os policiais envolvidos na ocorrência alegaram ainda que uma pessoa usou um microfone para incitar os foliões contra as guarnições. Garrafas e copos de vidro teriam sido lançados contra os agentes, intensificando o tumulto.



Com a chegada de reforço, os foliões foram dispersados. Os organizadores do bloco apresentam outra versão. Eles alegam que foram surpreendidos por uma ação violenta e truculenta da PM, que teria lançado bombas de gás e spray de pimenta contra foliões e o palco montado na praça, sem que houvesse nenhuma confusão até aquele momento.



Ainda de acordo com os integrantes do bloco, mulheres e crianças foram atingidos e começaram a passar mal. Vídeos postados nas redes sociais mostram várias pessoas caídas no chão. Um outro vídeo também mostra um homem sendo atingido pelo cassetete de um policial na cabeça.