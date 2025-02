PRF reforça a fiscalização nas estradas de MG durante Carnaval

Nesta quinta-feira (27), começa nas estradas de Minas Gerais, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária. Durante a ação, serão realizadas abordagens de diversos tipos de veículos, distribuição de material educativo, fiscalização com radar e etilômetros.



A operação visa intensificar as fiscalizações de álcool ao volante, excesso de velocidade e prevenção de sinistros nos trechos mais críticos das rodovias federais que cortam Minas Gerais. Em 2024, durante o feriado de Carnaval, 16 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam Minas Gerais; foram registrados 158 sinistros, que resultaram em 204 vítimas com ferimentos.



