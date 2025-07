Professores de BH acampam na porta da prefeitura para exigir reajuste salarial

Os professores da rede municipal de Belo Horizonte, em greve desde 5 de junho, acamparam em frente à prefeitura buscando melhores salários. Representantes da categoria trouxeram barracas e alimentos após negociações frustradas com a administração municipal. Eles pedem um reajuste além do índice de 2,49% oferecido pela prefeitura, alegando defasagem salarial. A próxima rodada de negociações está prevista para sexta-feira. Levantamento revela que 21 de 324 escolas estão fechadas, enquanto 259 funcionam parcialmente.



