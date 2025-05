Projeto Anjos do Sorriso transforma vidas de vítimas de violência com tratamentos dentários

O Projeto Anjos do Sorriso tem mudado a vida de crianças e mulheres vítimas de violência, oferecendo tratamentos odontológicos gratuitos em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Serrana. Criado em setembro do último ano, o projeto conta com 100 voluntários que já realizaram 30 atendimentos. Giovanni, o fundador, se inspirou ao ver uma reportagem sobre violência doméstica. "Eu falei, cara, eu não ficaria um dia sem dente, como que a pessoa vai ficar ali 20 anos sem um dente? E aquilo me doeu", relata ele. As pacientes relatam ganhos significativos na autoestima após os cuidados recebidos. Além dos procedimentos, o carinho no atendimento também é destacado pelas beneficiárias.



