Projeto de terceirização de hospitais do Governo de MG é adiado após debate na Assembleia

O projeto de terceirização de 17 hospitais do governo de Minas Gerais foi adiado após debate realizado na Assembleia Legislativa, nessa terça-feira (20). A proposta enfrentou forte resistência da oposição, que apresentou mais de 20 emendas visando maior transparência e controle, como obrigações de prestação de contas ao Tribunal de Contas.



A medida sugere criar o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar para administrar hospitais atualmente geridos pela FHEMIG, incluindo unidades importantes como o Hospital Regional Doutor José Américo e o Centro Psiquiátrico em Barbacena.



Por outro lado, membros da base governista defendem a terceirização como solução necessária devido à crise financeira do Estado que limita novas contratações. O primeiro hospital a seguir o novo modelo, o Alberto Cavalcanti, será integrado ao Hospital Padre Eustáquio, previsto para ser concluído em 2028.



O projeto, que precisa ainda passar por várias etapas legislativas, continua a provocar divisões no cenário político e entre os profissionais de saúde.



