Quadrilha é suspeita de fraudar empréstimos e causar prejuízo de R$ 10 milhões à Caixa

Uma quadrilha é suspeita de aplicar um golpe milionário na Caixa Econômica Federal. Ao todo, 21 pessoas são investigadas por fraude. De acordo com as investigações da Polícia Federal, mais de 200 servidores foram enganados nessa fraude. O banco teve um prejuízo de mais de R$ 10 milhões.



O grupo conseguiu a senha de gerentes do banco e fingia que cancelava no sistema empréstimos consignados de servidores públicos. Depois disso, eles entravam em contato com os clientes e ofereciam um refinanciamento da dívida por meio de uma "portabilidade" de consignado.



O cliente, acreditando que o empréstimo anterior havia sido cancelado, fazia um novo contrato. Mas, o valor para as contas dos golpistas. Com isso, a vítima ficava devendo dois empréstimos para Caixa.



Nesta quarta-feira (19), foram cumpridos mandados em Belo Horizonte e em Salvador, na Bahia. Os responsáveis podem responder por estelionato, invasão de dispositivos informáticos e formação de organização criminosa. As penas podem chegar até 26 anos de prisão.



A Polícia Federal ainda alerta a população para evitar intermediários desconhecidos e sempre verificar diretamente com o banco a legitimidade das operações.