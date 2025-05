Quatro acidentes foram registrados em cinco horas no Anel Rodoviário de BH

Em apenas cinco horas, quatro acidentes foram registrados no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, durante a madrugada desta terça-feira (27). O caso mais grave terminou com a morte de um idoso, de 63 anos, que foi atropelado ao tentar atravessar um viaduto, no bairro São Gabriel, região Nordeste da capital. Testemunhas contaram aos policiais que ele hesitou durante a travessia e tentou voltar, mas foi atingido por um carro. O teste do bafômetro indicou que o motorista não estava alcoolizado.



Em outro acidente, uma moto bateu na traseira um carro depois que outro veículo parou inesperadamente na via, na altura do bairro Sumaré, região Noroeste de Belo Horizonte. O motociclista, de 49 anos, ficou gravemente ferido e delirava quando foi levado ao hospital. O motorista do carro, que parou após o veículo ficar danificado, estava sem habilitação e foi preso.



Uma terceira batida envolveu uma picape e um caminhão, causando ferimentos leves ao motorista do carro, na altura do bairro Betânia, região Oeste de BH.



O quarto acidente ocorreu quando uma motocicleta colidiu com um veículo de serviço da Copasa enquanto transitava pelos corredores da pista. O motoqueiro ficou com ferimentos leves.



O trânsito ficou comprometido devido às ocorrências. A Polícia Militar esteve presente nos locais para registrar os eventos.



