Quatro homens são presos após tentativa de assalto em Nova Lima (MG)

Quatro homens foram presos em Nova Lima, na região metropolitana de BH, após uma tentativa de assalto a um policial reformado. O incidente ocorreu na estrada para São Sebastião das Águas Claras. Avistando a viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados. Os detidos são Otávio Júnior Menezes Baracho, Igor Ferreira de Carvalho, Jonathan Miranda Lopes, todos com 26 anos, e Dalbert Giliard Martins da Silva, 23 anos. Este último tinha mandado de prisão em aberto por latrocínio. Os outros, naturais de Sete Lagoas, têm passagens por tráfico, roubo e porte ilegal de arma. O grupo é suspeito de crimes recentes na região. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola 9mm e munição.



